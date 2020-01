A mãe de uma criança agrediu esta quarta-feira uma juíza do Tribunal de Família e Menores da Póvoa de Varzim durante uma audiência.

De acordo com a TVI, a mesma mulher também arranhou a procuradora do Ministério Público e destruiu várias coisas do gabinete onde tudo se passou.

