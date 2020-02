Dez distritos de Portugal Continental estão este domingo sob aviso amarelo devido à agitação marítima que se faz sentir.



O alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) abrange Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa (até às 12 horas de segunda-feira) e Setúbal, Beja e Faro (até às 12 horas de terça-feira).



