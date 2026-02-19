Um sismo de 4,1 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira, pelas 12h14, em Lisboa, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

O abalo foi sentido em vários locais como Oeiras, Cascais, Sintra, Alenquer, Alverca, Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Bucelas, Porto Alto, Leiria e Coimbra. De acordo com o IPMA, o epicentro foi registado a quatro quilómetros a oeste de Alenquer e a 15 quilómetros de profundidade.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adianta que «não há registo de danos pessoais ou materiais».