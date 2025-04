A igreja católica está de luto: o Papa Francisco morreu esta segunda-feira às 7h35.

«Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja», anunciou o Vaticano.

Jorge Bergoglio, o primeiro Papa sul-americano tinha 88 anos e repousava na Casa de Santa Marta depois de ter estado internado durante mais de um mês devido a uma pneumonia bilateral.

O Papa Francisco seguiu-se ao Papa Bento XVI, em 2013 depois do pontífice alemão ter abdicado da posição. O Sumo Pontífice argentino esteve em Portugal duas vezes: a primeira em 2017, por altura da canonização dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto e do centenário das aparições de Fátima. A segunda vem em território luso foi em 2023, na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023.

A última aparição do Santo Padre foi feita este domingo de Páscoa, dia 20 de abril, na Praça de São Pedro, onde saudou os fiéis que marcavam presença no Vaticano.

[em atualização]

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2