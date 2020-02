A PSP foi obrigada a intervir durante uma festa de carnaval em Lisboa, no domingo, e chegou mesmo a disparar um tiro para o ar. Há vídeos captados no local da atuação policial que está a ser bastante criticada nas redes sociais.

Tudo aconteceu no Cais do Sodré, na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, junto ao estabelecimento de bebidas «Boteco da Dri». Uma festa juntava várias dezenas de pessoas e impedia «a normal circulação de pessoas e viaturas».

Uma mulher foi detida e outra acusa as forças policiais de agressão, havendo vários relatos nas redes sociais de pessoas presentes no local que acusam as forças da autoridade de usar força excessiva.

Já a PSP, em comunicado, garante que à chegada ao local, os agentes se depararam «com um grupo numeroso de pessoas que ocupava a totalidade da rua e impedia a circulação de viaturas, abanando e trepando para cima daquelas que, ainda assim, tentavam passar».

Leia mais no site da TVI24.