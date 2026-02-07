Brad Arnold, vocalista dos 3 Doors Down, morreu este sábado aos 47 anos.

O intérprete de êxitos como «Kryptonite», «Here Without You» e «When I'm Gone» tinha sido diagnosticado em maio de 2025 com um cancro renal em estágio 4.

Em comunicado, a banda norte-americana comunicou que Brad Arnold morreu pacificamente durante o sono após uma corajosa batalha contra o cancro.

Fundados em 1996, os 3 Doors Down foram um caso de sucesso em 2000 aquando do lançamento do primeiro album (The Better Life), que vendeu quase 6 milhões de cópias. Ao todo, a banda de rock alternativo lançou seis álbuns de estúdio, o último em 2016.