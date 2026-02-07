MF Mundo
Há 17 min
Morreu Brad Arnold, vocalista dos 3 Doors Down
Músico tinha 47 anos e não resistiu a um cancro que lhe tinha sido diagnosticado há menos de um ano
Músico tinha 47 anos e não resistiu a um cancro que lhe tinha sido diagnosticado há menos de um ano
Brad Arnold, vocalista dos 3 Doors Down, morreu este sábado aos 47 anos.
O intérprete de êxitos como «Kryptonite», «Here Without You» e «When I'm Gone» tinha sido diagnosticado em maio de 2025 com um cancro renal em estágio 4.
Em comunicado, a banda norte-americana comunicou que Brad Arnold morreu pacificamente durante o sono após uma corajosa batalha contra o cancro.
Fundados em 1996, os 3 Doors Down foram um caso de sucesso em 2000 aquando do lançamento do primeiro album (The Better Life), que vendeu quase 6 milhões de cópias. Ao todo, a banda de rock alternativo lançou seis álbuns de estúdio, o último em 2016.
Continuar a ler
TAGS: MF Mundo 3 Doors Down Brad Arnold
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS