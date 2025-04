Um autocarro que transportava crianças incendiou-se esta quarta-feira na A5, na zona de Carnaxide, e obrigou ao corte da via.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC], o alerta para o incêndio foi dado pelas 12h50 e foi combatido por 18 operacionais dos bombeiros apoiados por sete viaturas.

De acordo com a ANEPC as crianças não registaram quaisquer ferimentos, no entanto, a circulação rodoviária no sentido Lisboa-Cascais encontra-se cortada na zona de Carnaxide, sem previsão de reabertura.