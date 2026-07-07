Pelo menos duas pessoas morreram na sequência de um acidente rodoviário junto à estação ferroviária de Agualva-Cacém (Área Metropolitana de Lisboa) na manhã desta terça-feira.

Segundo informações preliminares, um autocarro desgovernado atropelou várias pessoas, havendo registo, além de duas mortes, de mais de uma dezena de feridos.

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