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Há 7 min
Autocarro atropela pessoas e provoca duas mortes no Cacém
Aconteceu na manhã desta terça-feira
Aconteceu na manhã desta terça-feira
Pelo menos duas pessoas morreram na sequência de um acidente rodoviário junto à estação ferroviária de Agualva-Cacém (Área Metropolitana de Lisboa) na manhã desta terça-feira.
Segundo informações preliminares, um autocarro desgovernado atropelou várias pessoas, havendo registo, além de duas mortes, de mais de uma dezena de feridos.
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