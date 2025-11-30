Seis jovens morreram carbonizados após um despiste de um carro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa.

Tudo aconteceu por volta das 3h40 da madrugada deste domingo, quando três rapazes e três raparigas seguiam num BMW e acabaram por perder o controlo do carro, após embater num lancil. De acordo com informação de Dinarte Diniz, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), apenas dois dos seis jovens, o condutor e o passageiro da frente, estavam identificados ao início da tarde, e não tinha sido possível esclarecer que as vítimas faleceram na sequência do embate ou devido ao incêndio.

A viatura seguia em direção a Sete Rios, como pode ler na CNN Portugal, e ficou imobilizada numa zona de parqueamento por baixo do Eixo Norte-Sul. Além dos dois jovens que seguiam nos bancos da frente, estavam ainda na parte de trás do carro outros quatro ocupantes.

Todos os corpos já foram transportados para o Instituto de Medicina Legal e a viatura removida para um parque da PSP, que admite que se tratava de um grupo de amigos: «À partida temos algumas informações que poderão levar a que se tratem de alguns amigos».