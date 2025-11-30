Seis jovens morrem após despiste e incêndio de um carro em Lisboa
Acidente aconteceu pelas 3h40 deste domingo e vitimou três homens e três mulheres
Seis jovens morreram carbonizados após um despiste de um carro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa.
Tudo aconteceu por volta das 3h40 da madrugada deste domingo, quando três rapazes e três raparigas seguiam num BMW e acabaram por perder o controlo do carro, após embater num lancil. De acordo com informação de Dinarte Diniz, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), apenas dois dos seis jovens, o condutor e o passageiro da frente, estavam identificados ao início da tarde, e não tinha sido possível esclarecer que as vítimas faleceram na sequência do embate ou devido ao incêndio.
A viatura seguia em direção a Sete Rios, como pode ler na CNN Portugal, e ficou imobilizada numa zona de parqueamento por baixo do Eixo Norte-Sul. Além dos dois jovens que seguiam nos bancos da frente, estavam ainda na parte de trás do carro outros quatro ocupantes.
Todos os corpos já foram transportados para o Instituto de Medicina Legal e a viatura removida para um parque da PSP, que admite que se tratava de um grupo de amigos: «À partida temos algumas informações que poderão levar a que se tratem de alguns amigos».