A Aliança Democrática venceu as eleições legislativas de 2025, tendo elegido 86 deputados para a Assembleia da República, num ato eleitoral em que o Partido Socialista elegeu 58 deputados, tantos quantos o Chega.

Segundo os resultados divulgados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e referentes ao território nacional, a AD (PSD/CDS) foi a vencedora da noite, ao conseguir eleger 86 deputados, mais dez face ao alcançado nas legislativas de 2024 (sem contar com os círculos da emigração, que ainda não foram apurados). A estes deve somar-se a coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM nos Açores, que conseguiu eleger três deputados, mantendo o alcançado no ano passado.

O PS, que elegeu 58 deputados, perdeu 19 face ao 77 das legislativas anteriores. O Chega está, neste momento, lado a lado com o PS, com a eleição de 58 deputados, mais dez face a 2024. A IL viu a sua bancada ganhar mais um deputado, tendo agora nove. O Livre conseguiu mais dois deputados do que no ano passado, totalizando seis. A CDU (PCP/PEV) perdeu um deputado, passando de quatro para três. O Bloco de Esquerda passou de cinco deputados para uma deputada única e o PAN segurou o assento parlamentar que já tinha, para uma Assembleia da República que tem um estreante, o Juntos Pelo Povo (JPP).

Esta composição não inclui ainda os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas serão conhecidos a 28 de maio.

AD*: 32,72% (89 mandatos)

PS: 23,38% (58 mandatos)

Chega: 22,56% (58 mandatos)

IL: 5,53% (9 mandatos)

Livre: 4,20% (6 mandatos)

CDU: 3,03% (3 mandatos)

BE: 2,00% (1 mandato)

PAN: 1,36% (1 mandato)

ADN: 1,32%

JPP: 0,34% (1 mandato)

RIR: 0,23%

Volt: 0,18%

PCTP/MRPP: 0,18%

Ergue-te: 0,15%

ND: 0,14%

PLS: 0,11%

PPM: 0,09%

NC: 0,05%

MPT: 0,01%

PTP: 0,01%

*inclui a coligação PSD-CDS-PPM nos Açores