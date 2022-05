O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado o pior aeroporto do mundo, segundo o ranking anual da empresa alemã AirHelp.

A empresa germânica apresenta-se como a «maior defensora mundial dos direitos dos passageiros aéreos» e elabora a lista com base em três parâmetros: atrasos nas partidas e chegadas dos voos, qualidade do serviço, e comida e lojas disponíveis no espaço (ler mais na CNN Portugal).

Ora, o aeroporto lisboeta obteve apenas uma pontuação de 5,76, de um total de dez, e ficou no 132.º e último lugar do ranking.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, é o oitavo pior, com uma pontuação de 6,46.

Em sentido contrário, o Aeroporto Internacional Hamad, no Qatar, foi eleito o melhor do mundo, com uma pontuação de 8,39.