Um carro avançou, esta segunda-feira, sobre uma multidão no centro da cidade de Mannheim, na Alemanha, e provocou, pelo menos, uma vítima morta.

O condutor já foi detido pela polícia germânica e há ainda, pelo menos, 25 feridos, 15 deles em estado grave.

As autoridades estão fortemente armadas no local e um helicóptero sobrevoa Mannheim. Perto do centro, onde aconteceu o acidente, estava a decorrer um mercado de Carnaval, com dezenas de barracas de comida.