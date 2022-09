O filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os prémios norte-americanos de cinema Óscares, em 2023, revelou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

Esta longa-metragem foi a mais votada entre os membros da academia para concorrer a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, em 2023.

"Alma Viva", produzido pela Midas Filmes, em coprodução com França e Bélgica, é a primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira e estreou-se este ano na Semana da Crítica, em paralelo ao festival de Cannes.

O filme, um microcosmo sobre laços familiares, emigração, misticismo e a cultura transmontana, foi integralmente rodado em Junqueira, concelho de Vimioso, onde a realizadora tem raízes maternas. É também um retrato da emigração portuguesa, das famílias que se separam entre os que ficam e os que partem e das complexas diferenças sociais e económicas que daí nascem. As filmagens, feitas no verão passado, contaram sobretudo com atores não profissionais da localidade.

Além de "Alma Viva", os membros da Academia Portuguesa de Cinema tinham outros quatro filmes a votação: "Lobo e Cão", de Cláudia Varejão, "Mal Viver", de João Canijo, "Restos do Vento", de Tiago Guedes, e "Salgueiro Maia - O Implicado", de Sérgio Graciano.

A 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de março, em Los Angeles, Estados Unidos.