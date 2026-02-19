Ex-príncipe André detido na sequência do Caso Epstein
André Mountbatten-Windsor foi detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos
André Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, foi detido por suspeitas de má conduta em cargos públicos, avança a BBC. A detenção do ex-príncipe acontece no dia em que celebra 66 anos e depois da polícia de Thames Valley ter avançado que estava a avaliar uma queixa sobre a alegada partilha de material confidencial com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
Em comunicado, citado pela BBC, a polícia adianta que foi detido «um homem na casa dos sessenta anos de Norfolk por suspeita de má conduta em funções públicas e estamos a efetuar buscas em endereços em Berkshire e Norfolk».
«O homem permanece sob custódia policial neste momento. De acordo com as diretrizes nacionais, não iremos nomear o homem detido», lê-se na nota.
Segundo o comunicado, o chefe da polícia Oliver Wright adianta que foi aberto um inquérito «na sequência de uma avaliação exaustiva» e que «é importante que protejamos a integridade e a objetividade da nossa investigação, uma vez que trabalhamos com os nossos parceiros para investigar este alegado delito».