André Ventura voltou a sentir-se indisposto cerca de 15 minutos depois de iniciar a ação de campanha desta quinta-feira, em Odemira.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL

No regresso à rua após o episódio da noite de terça-feira em Tavira, o presidente do Chega falava aos jornalistas numa arruada, quando voltou a levar a mão ao peito e agachou-se de seguida.

Ventura foi retirado do local por elementos do partido, entre os quais Pedro Pinto e Pedro Frazão, mas só depois de estes o terem convencido a sair do local, já que o presidente afirmou por várias vezes «vamos continuar».

O líder do Chega agarrou-se ao colarinho para tentar tirar a gravata e disse «tenho de tirar isto», mas os apoiantes acabaram por levá-lo.

De seguida, Ventura foi assistido numa ambulância do INEM. Às 12h18 a ambulância saiu do local e encaminhou o presidente do Chega para uma unidade de saúde.