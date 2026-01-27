Morreu esta terça-feira António Chainho, músico e compositor português, aos 88 anos.

Segundo informação avançada pelo seu agente artístico, o «mestre da guitarra portuguesa» colocou um ponto final na carreira de 60 anos em setembro de 2024. António Chainho faleceu na residência que tinha em Alfragide, nos arredores de Lisboa

António Chainho nasceu em Setúbal, mais precisamente em S. Francisco da Serra, a 27 de janeiro de 1938 e entrou para o meio fadista na década de 1960, como pode ler na CNN Portugal.

