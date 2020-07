O primeiro-ministro António Costa desafiou, esta sexta-feira, a população do Reino Unido a viajar até ao Algarve no verão, com base na menor taxa no sul de Portugal quanto a casos de covid-19 por 100.000 habitantes.

«Qual é o lugar mais seguro para estar? São bem-vindos para passar umas férias no Algarve», escreveu António Costa, numa mensagem em inglês na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy — António Costa (@antoniocostapm) July 3, 2020

Apesar dos dados inscritos no gráfico publicado por Costa, os dados oficiais do Governo britânico, ainda não atualizados esta sexta-feira, mostram que a taxa de infetados por 100.000 habitantes no Reino Unido até era superior na quinta-feira: cerca de 426 casos.

Isto acontece num dia em que o Governo britânico excluiu Portugal da lista de corredores turísticos.