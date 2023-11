O primeiro-ministro demissionário, António Costa, pediu este sábado desculpa aos portugueses devido ao dinheiro que foi encontrado no escritório do seu ex-chefe de gabinete, Vítor Escária.

«Sem me querer substituir à justiça, em que confio e que respeito, não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante aos portugueses e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Refira-se que Escária foi detido para interrogatório na terça-feira, dia em que foram apreendidos no seu gabinete, em São Bento, 75800 euros em numerário.

Costa, de resto, voltou a garantir que não vai recandidatar-se ao cargo de primeiro-ministro, e antecipou que, dada «a duração previsível deste processo judicial», é grande a probabilidade de nunca mais exercer «qualquer cargo público».

«Não conheço o processo judicial, a não ser aquilo que a comunicação social tem divulgado. O processo demorará com certeza muito tempo. Mas quando alguém me quiser ouvir no âmbito do processo judicial, saberá onde eu estou e chamar-me-ão para dizer o que tiver a dizer», referiu ainda.

«Mas eu não estou a falar sobre o processo judicial, esse cabe à justiça. Só fiz uma referência concreta porque, tratando-se de uma pessoa que eu escolhi e nomeei num ato de confiança, entendo que é meu dever expressar aos portugueses que o facto de ter sido encontrado esse envelope me envergonha», atirou.