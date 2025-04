Uma situação «grave, inédita e inesperada». Foi assim que Luís Montenegro descreveu a situação vivida por Portugal a partir das 11h33 desta segunda-feira. Aos jornalistas, pelas 21h30, o primeiro-ministro fez o ponto de situação.

«A prioridade foi responder às situações mais críticas e urgentes», começou por esclarecer, garantindo que o Conselho de Ministros está reunido desde as 14h00, em contexto de crise, «e assim vai continuar».

Nesta conferência de imprensa, o primeiro-ministro garantiu que o Governo está a trabalhar com a REN, a fim de «aumentar a capacidade de prevenção e resiliência para evitar a repetição de ocorrências». Durante a mensagem ao país, Luís Montenegro apelou à serenidade e ordem.

«É expectável o restabelecimento integral do abastecimento nas próximas horas. Os serviços essenciais mantiveram-se a funcionar e o Estado revelou capacidade de resposta. Já estamos com a região de Lisboa com a situação praticamente reposta. No resto do território há já energia elétrica disponível, mas é preciso calibrar com o consumidor final.»

Luís Montenegro sublinhou que ainda não há uma «explicação cabal» para o que aconteceu. Em todo o caso, esclareceu que a origem «não está relacionada com a rede elétrica portuguesa», apontando à «ligação à rede elétrica espanhola».

Por último, o primeiro-ministro garantiu que há condições para as escolas reabrirem na manhã desta terça-feira.

O Conselho de Ministros decretou a situação de crise energética, priorizando as áreas de saúde, órgãos de soberania, forças de segurança, telecomunicações, transportes, justiça, órgãos de comunicação social, a grande distribuição alimentar, entidades do sistema científico e tecnológico e o sistema de pagamentos eletrónicos. Em simultâneo os distribuidores de combustível foram instruídos para garantir o abastecimento destes serviços.

Entretanto, em Espanha, o diretor dos Serviços de Operação da Rede Elétrica, Eduardo Prieto, garantiu, em entrevista ao La Vanguardia, que o apagão foi causado por uma desconexão da rede com a Europa.

[Artigo Atualizado]