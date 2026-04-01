A agência espacial norte-americana NASA concretizou, esta quarta-feira, o lançamento da missão Artemis II, o primeiro voo tripulado em torno da Lua em mais de cinco décadas, com quatro astronautas a bordo.

O foguetão SLS, acoplado à nave Orion, levantou voo do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Florida, às 18h35 locais (23h35 em Portugal continental), dando início a uma viagem que deverá durar cerca de dez dias.

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Poucos minutos antes do levantamento, a NASA resolveu um problema relacionado com as comunicações do sistema de terminação de voo. A equipa detetou também um problema com uma bateria. Tudo foi rapidamente resolvido, permitindo que o lançamento prosseguisse sem atrasos adicionais e marcando o regresso histórico de astronautas à órbita lunar.