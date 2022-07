De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frade, as temperaturas vão voltar a disparar em Portugal nos próximos dias.

Para o próximo fim de semana, as previsões dão conta de temperaturas máximas a atingir os 38 graus na zona do litoral e os 40 graus em algumas regiões do interior.

«As máximas no litoral norte e centro vão variar entre os 33 e os 38 graus no fim de semana e, em alguns locais, como o Vale do Tejo, o interior do Alentejo e alguns pontos de Braga e do Porto podem chegar aos 40 graus», disse a meteorologista.

No entanto, o tempo deverá manter-se assim apenas durante o fim de semana no litoral norte e centro, com uma descida das temperaturas prevista já na segunda-feira.

