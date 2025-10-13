O PSD ganhou as câmaras de Lisboa e Porto, com Carlos Moedas e Pedro Duarte, tendo recuperado também a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), nas Autárquicas 2025.

Em Lisboa, em primeiro lugar ficou o social-democrata Carlos Moedas, que se recandidatava ao segundo mandato pela coligação PSD/CDS-PP/IL e alcançou 41,69 por cento dos votos, conquistando oito mandatos. A coligação PS/Livre/BE/PAN, encabeçada pela socialista Alexandra Leitão, arrecadou 33,95% de votos e conquistou seis mandatos, enquanto o Chega obteve 10,10% dos votos, com dois eleitos, seguido pela CDU (PCP/PEV), que obteve 10,09%, ficando com um mandato.

No Porto, a decisão a favor de Pedro Duarte foi pela diferença de 2008 votos: venceu pela coligação PSD/CDS-PP/IL (37,29%), ficando com os mesmos seis vereadores do que a candidatura de Manuel Pizarro (PS), com 35,54%, enquanto o Chega elegeu Miguel Corte-Real (8,23%) e a CDU (PCP-PEV) perdeu a representação.

Em Lisboa, o PSD igualou o PS em número de câmaras (sete cada) e no Porto o PS continua com mais câmaras (lidera em dez concelhos), apesar de ter perdido duas câmaras para o PSD.

Viseu vira PS, que também faz história em Bragança

Em Viseu, o PS fez história, vencendo num concelho que era liderado pelo PSD desde 1989. João Azevedo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Viseu, destronando Fernando Ruas.

O PS venceu também a Câmara de Bragança, terminando com 28 anos de liderança do PSD. A candidata socialista, Isabel Ferreira, foi a eleita.

João Rodrigues (PSD/CDS-PP/PPM) ganha Braga

Em Braga, também uma das principais câmaras do país, a disputa foi equilibrada, com João Rodrigues, da coligação PSD/CDS-PP/PPM, a vencer as eleições autárquicas.

O PSD acabou por ficar com as cinco maiores câmaras, ao vencer também em Aveiro e em Beja. Luís Souto Miranda venceu as eleições para a Câmara de Aveiro pela coligação PSD/CDS-PP/PPM. O professor e vereador Nuno Palma Ferro, da coligação liderada pelo PSD, é o primeiro presidente de "direita" na Câmara de Beja, depois de ter vencido as eleições autárquicas realizadas neste domingo, sucedendo ao PS.

136 câmaras para o PSD, PS em segundo com 128

O PSD, sozinho ou em coligações com várias forças, foi o partido com mais presidentes de câmara eleitos, 136, conquistando a ANMP. O PS era, desde 2021, o primeiro partido autárquico, mas perdeu esse lugar nas eleições de domingo. Sozinho, o PS conquistou 126 câmaras. E conseguiu mais duas em coligação com o Livre e PAN.

- Confira aqui TODOS os resultados, por distrito, concelho e freguesia