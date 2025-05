Uma ameaça de bomba num voo da Ryanair, que saiu de Faro, obrigou ao encerramento de uma das pistas do aeroporto de Charleroi, na Bélgica.

O alerta foi dado pouco antes das 11h, quando o avião aterrou, e fez com que o perímetro de segurança (500 metros) fosse ativado, tal como confirmou a porta-voz do aeroporto, Nathalie Pierard. «O avião foi transferido para uma área separada. As pistas estão encerradas e as operações suspensas. A polícia está no local.»

Leia aqui a notícia, no site da CNN.

A bordo iam 166 passageiros, que tiveram de aguardar pela autorização das autoridades para serem evacuados em segurança. O terminal mantém-se aberto, para já, uma vez que se encontra fora do perímetro de risco.