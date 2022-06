Um avião que partiu de Lisboa com destino a Varadero, Cuba, prepara-se para fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto de Lisboa.

Segundo a CNN Portugal, estarão em causa problemas no trem de aterragem da aeronave, um A330 da companhia World 2 Fly, com cerca de 330 passageiros.

De acordo com os dados disponíveis no FlightRadar, o voo partiu às 16h36 deste sábado do Aeroporto Humberto Delgado e, por volta das 17h30 encontrava-se a sobrevoar a Serra de Sintra para gastar combustível, um procedimento habitual em situações deste tipo. Em declarações à CNN Portugal, José Correia Guedes, ex-comandante da TAP, descartou preocupações com esta situação, salientando que este é «um procedimento normal» e que «não é perigoso aterrar assim».

A Proteção Civil decretou alerta laranja às 16h59 para o pré-posicionamento de meios no Aeroporto de Lisboa. Segundo fonte oficial, o CNEPC encontra-se a acompanhar a situação.