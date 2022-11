Um tribunal dos Países Baixos condenou, esta quinta-feira, três homens a prisão perpétua pela morte das 298 pessoas que seguiam no voo MH17 da Malaysia Airlines, abatido por um míssil russo sobre o leste da Ucrânia, em 2014.

O veredicto foi lido esta quinta-feira e ditou a acusação de dois cidadãos russos e de um separatista ucraniano, pondo fim a um julgamento que durou 32 meses, desde março de 2020.

Os russos Igor Girkin e Sergey Dubinskiy e o ucraniano separatista Leonid Kharchenko foram considerados culpados pelo tribunal. Um terceiro cidadão russo, Oleg Pulatov, foi absolvido das acusações.

O voo em causa, a 17 de julho de 2014, partiu de Amesterdão e tinha como destino Kuala Lumpur, mas acabou abatido poucas horas depois, com um míssil a explodir acima e à esquerda da cabine, fazendo com que o avião se partisse no ar. O avião caiu na vila de Hrabove, região de Donetsk, na Ucrânia.

