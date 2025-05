Os bilhetes para os dois concertos do artista Bad Bunny em Portugal, agendados para 26 e 27 de maio de 2026, estão esgotados, anunciou a promotora Live Nation Portugal, ao final de tarde desta sexta-feira, pelas 18:40.

O porto-riquenho, que vai atuar por duas vezes no Estádio da Luz, no âmbito da digressão mundial “Debí tirar más fotos”, ia inicialmente atuar apenas no dia 26, mas foi aberta uma data extra, para dia 27. Ambas já esgotaram esta sexta-feira, primeiro dia de venda, depois da pré-venda na quinta-feira.

Os preços para as atuações variam entre os 70 e os 545,60 euros.

A corrida aos ingressos nestes dois dias foi intensa, via online, havendo já centenas de pessoas, através dos canais oficiais da Live Nation Portugal, a reclamar por uma nova data e também pelas longas esperas online para a aquisição, sem sucesso, de bilhetes. Por outro lado, há também espetadores que dizem ter adquirido bilhetes e que estão a colocá-los à venda.

A estreia de Bad Bunny em Portugal chegou a estar anunciada para 2020, nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.

O primeiro concerto em solo europeu está marcado para 22 de maio do próximo ano em Barcelona. Além de Espanha e Portugal, estão incluídas datas na Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.