A noite desta segunda-feira ficou marcada por vários distúrbios no bairro do Zambujal, na Amadora, numa onda de violência que surgiu na sequência da morte de Odair Moniz, de 43 anos, residente naquele bairro e que foi baleado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na madrugada desta segunda-feira, na Cova da Mora.

Houve vários focos de incêndio e um autocarro da Carris foi apedrejado durante esta noite. No local, além da PSP, esta noite, também os bombeiros marcaram presença. A entrada no bairro só se deu depois da chegada do Corpo de Intervenção. Fonte policial adiantou, à Lusa, que a situação acalmou no bairro depois da polícia ter entrado.

A PSP tinha adiantado, em comunicado, que um homem em fuga morreu após ser baleado pela polícia na Cova da Moura, quando tentava resistir à detenção e agredir os agentes com uma arma branca. «Esgotados outros meios e esforços», indicou a PSP, um dos polícias recorreu à arma de fogo e atingiu o homem, «em circunstâncias a apurar em sede de inquérito criminal e disciplinar».

O suspeito foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer pelas 06h20 desta segunda-feira.

A ministra da Administração Interna determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito «com caráter de urgente» sobre esta morte.

Leia os desenvolvimentos sobre o assunto na CNN Portugal.