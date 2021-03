Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 9 mortes e 423 novos infetados por covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quinta-feira.

Trata-se de uma descida relativamente aos números (11 óbitos e 575 novas infeções) registados no dia anterior.

Foram ainda dadas como recuperadas 610 pessoas e há agora 31.948 casos ativos do vírus no país, menos 196 do que na véspera.

O número de internamentos em enfermaria caiu para menos de 700 (são agora 695 doentes, menos 17) e há menos um doente internado em unidades de cuidados intensivos: são 154.