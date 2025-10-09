MF Mundo
Há 1h e 16min
The Weeknd regressa a Portugal e promete lotar Restelo
Artista canadiano protagonizou enchente no Passeio Marítimo de Algés em junho de 2023
SS
Artista canadiano protagonizou enchente no Passeio Marítimo de Algés em junho de 2023
SS
O artista canadiano The Weeknd vai regressar a Portugal a 5 de setembro de 2026 à boleia da digressão “After Hours 'Til Dawn”, a ter lugar no Estádio do Restelo, que há pouco mais de mês estreou um novo relvado. A primeira parte do espetáculo vai contar com o rapper Playboi Carti.
A organização do espetáculo é responsabilidade da Live Nation. Os bilhetes vão estar disponíveis no site da promotora a partir das 12 horas de 17 de outubro. As inscrições para a pré-venda já estão disponíveis, mas os preços dos bilhetes ainda não são conhecidos.
A última visita de The Weeknd a Portugal aconteceu em junho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés.
Continuar a ler
TAGS: MF Mundo Belenenses Belem Restelo The Weeknd
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS