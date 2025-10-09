O artista canadiano The Weeknd vai regressar a Portugal a 5 de setembro de 2026 à boleia da digressão “After Hours 'Til Dawn”, a ter lugar no Estádio do Restelo, que há pouco mais de mês estreou um novo relvado. A primeira parte do espetáculo vai contar com o rapper Playboi Carti.

A organização do espetáculo é responsabilidade da Live Nation. Os bilhetes vão estar disponíveis no site da promotora a partir das 12 horas de 17 de outubro. As inscrições para a pré-venda já estão disponíveis, mas os preços dos bilhetes ainda não são conhecidos.

A última visita de The Weeknd a Portugal aconteceu em junho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés.

