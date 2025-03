A PSP realizou, esta quarta-feira, uma operação que visava adeptos do Benfica, de acordo com a CNN Portugal, tendo sido feitas várias buscas domiciliárias.

Foram realizadas buscas em Lisboa, em Setúbal e em Marco de Canaveses, tendo sido intercetados quatro indivíduos. Nas buscas domiciliárias foram apreendidas várias provas, assim como apreendidos um bastão extensível e armas brancas, diverso material pirotécnico ligado às claques e balaclavas.

As buscas prendem-se com incidentes que ocorreram num evento desportivo com agressões, sendo os alvos suspeitos dos crimes de ofensas à integridade física e participação em rixa.

A operação ainda decorre. Saiba tudo na CNN Portugal.