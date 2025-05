Não há nenhuma informação oficial , mas Bad Bunny, músico porto-riquenho, pode estar a caminho de Lisboa e do Estádio da Luz. Os rumores surgem depois de duas cadeiras de plástico aparecerem junto ao estádio do Benfica.

Exato, duas cadeiras de plástico! Que informação podemos tirar desta enigmática fotografia? Em janeiro, o famoso cantor lançou o álbum «Debí Tirar Más Fotos», que percorreu o mundo e atraiu milhões de ouvintes. Ora, a capa deste álbum são exatamente duas cadeiras de plástico.

Esta fotografia surge depois de uma publicação de Bad Bunny, em 2023, na plataforma Spotify - um teaser de apenas 11 segundos com a frase: «Queremos informar que há voos disponíveis para a Europa. Obrigado pela tempo de espera», pode ouvir-se nesse trecho que tem como título a palavra «Europa».

Estes dados não confirmam um possível concerto em Portugal, mas os fãs de Bad Bunny já invadiram as redes sociais para reforçar esse desejo. No entanto, o próprio Benfica alimentou os rumores e partilhou uma fotografia das ditas cadeiras.

De referir que estas duas cadeiras não apareceram apenas em Portugal, mas também em vários estádios ao redor do mundo, como é o exemplo do Monumental na Argentina, La Défense Arena e Vélodrome em França, Estádio GNP no México, Metropolitano e Palau Sant Jordi em Espanha ou estádios na Costa Rica, Suécia, Colômbia, Peru, entre outros.

Concerto do Bad Bunny no Estádio da Luz! 🪑 👀 pic.twitter.com/szfxJGYi0J — 𝘽𝙔𝙈𝙈 🇲🇨 (@bymm38) May 4, 2025

🚨 BAD BUNNY va faire UN CONCERT à PARIS & À MARSEILLE !!

🗓️ PROCHAINEMENT pic.twitter.com/2HRE5ooWov — Kultur (@Kulturlesite_) May 4, 2025