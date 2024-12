Um polícia ficou ferido, na noite de sábado, num restaurante em Sintra, onde elementos da claque do Benfica, No Name Boys, deflagraram engenhos pirotécnicos.

«Ao que foi possível apurar, os indivíduos eram adeptos do Sport Lisboa e Benfica, em concreto do grupo organizado de adeptos No Name Boys», lê-se num comunicado divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, este domingo, na sequência da notícia avançada pela CNN Portugal.

A PSP está a tentar identificar os autores, confirmando que um polícia sofreu ferimentos ligeiros numa mão depois de a PSP ser acionada, pelas 22h50, para o restaurante Wok City, em Agualva-Cacém, Sintra. Ali estariam cerca de 500 pessoas, 300 das quais ligadas à claque do Benfica, que estariam a «deflagrar engenhos pirotécnicos no interior do estabelecimento».

«Ao chegar ao local, a PSP foi recebida com o arremesso de garrafas, copos de vidro em engenhos pirotécnicos em estado de combustão, por parte deste grupo de adeptos, havendo a necessidade de reposição da ordem pública», lê-se no comunicado.

Segundo disse à Lusa fonte da PSP, foi nessa altura que um polícia ficou ferido, numa noite em que estiveram no local 45 agentes daquela força policial.

Os indivíduos acabaram por dispersar do local, mas momentos mais tarde voltaram a deflagrar engenhos pirotécnicos junto de uma zona de mato próxima, colocando-se novamente em fuga. «A PSP está a desenvolver diligencias de investigação criminal para chegar à identificação dos autores», diz a PSP, no comunicado.