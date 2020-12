A empresa BioNTech, que desenvolveu em parceria com a Pfizer a primeira vacina autorizada no Mundo contra a covid-19, diz ser capaz de desenvolver e fornecer uma outra num curto de espaço de tempo em casos de mutação do vírus, como foi observado recentemente no Reino Unido, onde foi identificada uma nova estirpe, 70 por cento mais infeciosa.

«Somos tecnicamente capazes de entregar uma nova vacina em seis semanas», referiu Ugur Sahin, cientista e empresário do laboratório alemão.

«A maravilha da tecnologia de RNA mensageiro é que podemos começar diretamente a projetar uma vacina que imite completamente a nova mutação», justificou.

Recorde-se que esta segunda-feira a Agência Europeia do Medicamento deu luz verde para a distribuição na União Europeia da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.