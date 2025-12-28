A lendária atriz francesa Brigitte Bardot morreu aos 91 anos. A confirmação foi feita este domingo, pela Fundação Brigitte Bardot.

Ícone feminino dos anos 1960 e fervorosa defensora dos animais, a atriz esteve hospitalizada mais do que uma vez, entre outubro e novembro, após uma intervenção cirúrgica decorrente de uma doença grave.

«É com imensa tristeza que a Fundação Brigitte Bardot anuncia o falecimento da sua fundadora e presidente, a Sra. Brigitte Bardot, atriz e cantora de renome mundial, que escolheu abandonar a sua prestigiada carreira para dedicar a sua vida e energia à defesa dos animais e à sua Fundação», refere a fundação, em comunicado, sem no entanto especificar o dia e/ou o local do falecimento.

