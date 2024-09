Cerca de 80 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança, Vila Real e Porto estão nesta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A situação é preocupante, de resto, em todo o país, já que há concelhos em todos os distritos que apresentam, pelo menos, perigo elevado de incêndio.

As temperaturas máximas oscilam ao longo do dia entre os 24º (Viana do Castelo) e os 34º registados em Évora e em Setúbal.

LEIA MAIS SOBRE ESTA NOTÍCIA EM CNN PORTUGAL

A Proteção Civil avisou que é proibido fazer queimadas extensivas ou queimas de amontoados, usar equipamento de corte com escape sem dispositivo tapa-chamas ou outros que possam gerar faíscas ou calor, fumigar e desinfestar apiários. É ainda proibido cozinha em espaço rural, exceto se fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados.

Para os próximos dias, os últimos do verão, está prevista uma subida gradual da temperatura, humidade baixa na generalidade do território e vento forte, sobretudo à noite, nas terras altas.