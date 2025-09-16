Dez distritos do continente, assim como a costa sul da ilha da Madeira, estão a partir desta terça-feira e até quinta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo desde as 09 horas desta terça-feira e até às 18 horas de quinta-feira.

Também a costa sul da ilha da Madeira vai estar sob aviso amarelo no mesmo período, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê uma subida de temperatura a partir desta terça-feira, sendo mais elevadas no interior das regiões norte e centro, Vale do Tejo e região sul, com valores entre 34 e 39 graus Celsius, bem acima da normal para esta época do ano. A temperatura mínima deverá registar os valores mais elevados, da ordem dos 20 graus, no sotavento algarvio, estendendo-se gradualmente a alguns locais do barlavento algarvio e ao interior do Alentejo e da região Centro, nomeadamente às terras altas.

Depois, prevê-se uma descida acentuada de temperatura no fim de semana, segundo o IPMA, para valores normais ou um pouco abaixo da normal para a época do ano, podendo registar-se uma descida de oito a dez graus da temperatura máxima em alguns locais.

Norte, Centro e Algarve: risco de incêndio rural muito elevado a máximo

Com o tempo quente previsto, foi emitido esta terça-feira, pela Proteção Civil, um aviso para o risco de incêndio rural muito elevado a máximo no Norte e centro do país, bem como no Algarve.

Estão proibidas as queimadas e a utilização de fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Nos dias de perigo de incêndio muito elevado e máximo é também proibido usar maquinaria agrícola, nomeadamente motorroçadoras, corta-matos e destroçadores.