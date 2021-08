Julho de 2021 foi o mês mais quente no planeta Terra desde que se iniciaram os registos de temperaturas em 1880, concluiu a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), num relatório publicado esta sexta-feira.

De acordo com a NOAA, no mês de julho a temperatura combinada da terra e da superfície do oceano em todo o mundo foi de 1,67 graus Fahrenheit (0.93 graus Celsius) acima da média do século XX, que era de 60,4º F, ou seja, 15,8º C.

A temperatura combinada no mês passado foi 0,02 graus Fahrenheit (0,01 graus Celsius) maior do que o anterior recorde anterior registado em julho de 2016, e já tinha sido igualado em 2019 e 2020, fazendo deste registo – indesejado – o julho mais quente desde que os registos se iniciaram há 142 anos.

Por regiões, a Ásia teve, em 2021, o julho mais quente, ultrapassando o recorde de 2010. A Europa teve este ano o segundo mês de julho mais quente, depois de julho de 2018.