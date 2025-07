Todos os distritos de Portugal estão sob aviso amarelo, pelo menos até às 18h desta quarta-feira, devido ao calor.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a persistência de valores elevados da temperatura máxima faz com que os avisos se prolonguem até meio da semana. Além do território continental, também na Madeira, na costa sul e nas regiões montanhosas, há aviso amarelo até às 18h de terça-feira, como pode também perceber na CNN Portugal.

Além disso, quase todos os concelhos do interior norte e centro, assim como sete no distrito de Faro, estão em risco máximo de incêndio rural. Os distritos abrangidos são os de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro. Em todo o território nacional, apenas o concelho de Esposende (Braga) não apresenta risco de incêndio.

Esta segunda-feira, Évora será a cidade mais quente do país, com uma temperatura máxima de 38.ºC.