Depois de algumas semanas com as temperaturas amenas, o calor vai voltar, e vai voltar em força.

A partir desta quarta-feira, as temperaturas vão subir significativamente e as máximas poderão chegar aos 42 graus em algumas zonas do país.

Na sexta-feira e no sábado, Lisboa terá 38 graus de máxima, enquanto Porto e Faro terão 32.

É no Interior, no entanto, que vai registar-se a maior onda de calor: Portalegre e Castelo Branco vão chegar aos 39 graus, Beja e Évora aos 41 graus e Santarém poderá registar uma máxima de 42 graus.

Segundo Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta onde de calor deve-se ao fluxo de leste de uma massa de ar continental e vai prolongar-se «por uns bons dias», pelo menos até 12 de julho.