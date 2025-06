Cerca de 80 concelhos de dez distritos de Portugal continental estão, este domingo, com risco máximo de incêndio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os municípios pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Quase todos os concelhos do continente apresentam risco «muito elevado» e «elevado». Só 30 municípios do litoral estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

Entre este domingo e terça-feira, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre são os distritos do continente em aviso vermelho. Os restantes estarão com avisos laranja e amarelo.

O IPMA prevê tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo. Apresentam-se condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro e durante a tarde, e uma pequena subida de temperatura. O vento soprará em geral fraco.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 44ºC, em Beja, e os 25ºC, em Aveiro.