Foi encontrado esta tarde, num poço, o corpo do motorista de 60 anos que estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, em Santa Maria da Feira, apurou a TVI.

O veículo estava na berma da estrada em Santa Luzia, no concelho da Mealhada, e o registo do tacógrafo do camião indica que este parou às 5h00 da manhã.

O alerta foi dado pela família, já que o camionista devia ter feito uma entrega nessa manhã, na Marinha Grande, mas nunca chegou ao destino.

Segundo a família da vítima, as investigações estão a cargo da Polícia Judiciária.