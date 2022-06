O primeiro trimestre do ano ficou marcado pela invasão russa à Ucrânia, e consequente inflação, mas nem isso travou as compras de casa em Portugal, bem pelo contrário.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) – sobre os quais pode ler mais na CNN Portugal –, foi vendida em média no país uma casa a cada três minutos, e por um valor médio de 186 mil euros.

Este valor dá um crescimento de 12,9 por cento no valor das casas face ao período homólogo do ano passado, e corresponde ainda a 1,3 pontos percentuais mais forte do que no trimestre anterior, o último de 2021.

No total, foram transacionadas 43.544 habitações de janeiro a março, mais 25,8 por cento em relação ao mesmo período de 2021.