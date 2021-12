O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo vai ser o novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). A aprovação foi confirmada ao início da tarde desta quinta-feira, num comunicado do Governo.

«Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado, a exoneração do Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e a nomeação do Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, bem como a correspondente promoção ao posto de Almirante», refere a nota oficial do Governo.

O antigo chefe da task-force para a vacinação contra a covid-19 rende Mendes Calado, três meses depois de o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, ter informado o agora antigo CEMA, de que não iria continuar no posto.

Leia mais sobre a confirmação do novo CEMA na CNN Portugal.