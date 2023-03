As duas vítimas do ataque no Centro Ismaili, em Lisboa, ao fim da manhã desta quarta-feira, são de nacionalidade portuguesa, uma com cerca de 20 anos e outra com cerca de 40, confirmou uma fonte à CNN Portugal.

O suspeito, um cidadão afegão que entrou no espaço munido de uma faca de grandes dimensões, acabou atingido a tiro numa perna por um agente das autoridades e levado par ao Hospital de São José, em Lisboa.

Para o local foram mobilizados muitos agentes, inclusive elementos da Unidade Nacional Contraterrorismo.

Na sequência do ataque, adiantou fonte hospitalar à CNN, houve ainda um jovem adulto português que se deslocou por meios próprios ao Hospital de Santa Maria, para ser tratado a ferimentos ligeiros no peito e no pescoço.

Já depois de uma reação do primeiro-ministro António Costa, o Presidente da República condenou um ato que considera «criminoso». «O Presidente da República apresentou ao Representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, sinceros pêsames pelo ato criminoso ocorrido esta amanhã no Centro Ismaili de Lisboa, solicitando que os transmitisse também ao Príncipe Aga Kahn e às famílias das vítimas», pode ler-se, numa nota de Marcelo Rebelo de Sousa, no sítio da presidência.

A Polícia de Segurança Pública também solicitou, entretanto, que as pessoas «não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso».