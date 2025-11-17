A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) entregou nesta segunda-feira no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o pré-aviso de greve geral, convocada para dia 11 de dezembro.

O secretário-geral da CGTP Tiago Oliveira esclareceu aos jornalistas, à porta do referido Ministério, que não pode garantir um segundo dia de greve geral. Para já, está previsto apenas um dia.

A CGTP diz não ter recebido qualquer nova proposta do Governo sobre a reforma à legislação laboral e por isso avançou para a greve geral. Já várias entidades sindicais, desde o setor da saúde aos dos transportes, mostraram vontade de aderir à paralisação, bem como a UGT.

O Governo propôs em julho a revisão de mais de uma centena de artigos do Código do Trabalho na proposta designada «Trabalho XXI».

As medidas visam, em traços gerais, limites mais restritos nas licenças parentais, com a apresentação de atestados médicos para a concessão da licença de amamentação e luto gestacional, como também a flexibilização dos vínculos laborais, ou o alargamento dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.