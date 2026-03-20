Morreu Chuck Norris, aos 86 anos.

A notícia da morte do ator norte-americano, que recentemente tinha sido hospitalizado de urgência no Havai, foi confirmada pela família, através de uma publicação na rede social Instagram.

«É com grande pesar que a nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris, ocorrido ontem de manhã [quinta-feira]. Embora prefiramos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava rodeado pela família e partiu em paz. Para o mundo, era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família», pode ler-se.

«Viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas em todo o mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas.»

«Embora os nossos corações estejam partidos, estamos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de partilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs de todo o mundo significaram muito para ele, e a nossa família está verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram os seus amigos.»

Herói dos filmes de ação e ícone das artes marciais, Chuck Norris brilhou na série «Walker, o Ranger do Texas», com a personagem Cordell Walker, na década de 1990. Nos últimos anos, estava afastado do mundo do cinema, exceção feita à participação em «Os Mercenários 2», em 2012.