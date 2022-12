A chuva intensa que caiu no Algarve causou, esta segunda-feira, estragos em Faro e na Quarteira.

Há relatos de lojas e caves inundadas e ruas submersas. E, na rua Vasco da Gama, a força da chuva chegou a abater parte da estrada.

A Proteção Civil que registou cerca de 30 ocorrências em Faro por causa da chuva intensa que começou a cair desde as 07h00, já tinha emitido a meio da tarde de domingo um aviso à população, com previsões de precipitação e vento no sul do país, alertando para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias e deslizamentos de terras.