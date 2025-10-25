O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cinco distritos de Portugal Continental sob aviso laranja, devido à previsão de chuva forte para as próximas horas.

Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu são os cinco distritos que viram o aviso meteorológico ser agravado, pelo que está prevista «precipitação forte e persistente», como pode ler na CNN Portugal. Além disso, os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém continuam sob aviso amarelo até às 15h deste sábado, pelo que o alerta no Porto termina às 12h.

Recorde-se que o estado do tempo em Portugal Continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamin, sendo que o IPMA aponta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima no Norte, Centro e Algarve.