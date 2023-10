Portugal vai ter várias zonas do país afetadas por muita chuva e vento ao longo desta semana.

Em causa, segundo especialistas, está a depressão Babet que se forma no Atlântico.

O vento vai agravar-se ao longo desta semana podendo ultrapassar os 100km/h, segundo os especialistas ouvidos pela CNN Portugal. «O que mais me preocupa é o que vai suceder na quinta-feira», disse o climatologista Mário Marques, explicando as zonas mais atingidas por este fenómeno.

«As condições meteorológicas poderão afetar particularmente Leiria, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja e Algarve, com precipitações muito intensas e rajadas de vento que poderão atingir os 110km/h», avisa Mário Marques, esclarecendo que o percurso da depressão vai levar a que algumas regiões ou cidades sejam mais afetadas do que outras.

O cenário é confirmado pelo meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Pedro Sousa. «Na quinta-feira prevê-se outra depressão que irá entrar em Portugal continental e será mais gravosa com vento muito intenso», explica, sublinhando que a velocidade máxima poderá chegar aos 100km/h e 110 km/h. «É um vento muito significativo», frisa.

O grande problema, segundo Mário Marques, é o posicionamento da depressão, ainda muito incerta.