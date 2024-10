Costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança, bem, neste caso, os papéis invertem-se. Após um início de semana solarengo em quase todo o país, o mau tempo regressa a Portugal, com chuva e frio nos próximos dias.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os aguaceiros devem atingir o país, de forma intensa, a partir de terça-feira. À exceção de Viana do Castelo, Braga e Porto, todos os outros distritos passam a estar sob aviso amarelo.

Quanto às temperaturas, quinta-feira vai ser o dia mais frio, sendo que nenhuma região deve ultrapassar os 20 graus de máxima. Já nas ilhas, tanto a Madeira como os Açores também estarão sob aviso amarelo, devido à chuva e agitação marítima.